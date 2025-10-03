Українська правда
Мама зірки Барселони запускає незвичний бізнес: за гроші зробить фото з фанатами та навіть повечеряє

Богдан Войченко — 3 жовтня 2025, 11:00
Мати вундеркінда Барселони Ламіна Ямала, Шейла Ебана, знайшла оригінальний спосіб залучити фанатів футболу. Вона стане господинею ексклюзивної "Різдвяної вечірки для футбольних уболівальників", яка відбудеться 7 листопада у Лондоні в Nobu Hotel London Portman Square.

Організатори анонсують подію як унікальну нагоду:

"Не пропустіть шанс зустрітися з матір’ю найкращого футболіста світу".

Вартість участі коливається від 150 до 800 євро:

  • Стандарт (150 євро): вітальний коктейль і меню з трьох страв.
  • Середній пакет (400 євро): відкритий бар і кращі місця в лаунжі.
  • VIP (800 євро): преференційний стіл, відкритий бар та можливість сфотографуватися з Шейлою Ебаною.

Вечеря розрахована максимум на 400 гостей старше 18 років. Сам Ламін Ямал, який цього часу гратиме за Барселону проти Сельти, на заході присутній не буде.

