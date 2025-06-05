Жіночі збірні України U17 і U19 дізналися суперників по відбору на Євро-2026

Жіночі збірні України з футболу U17 і U19 дізналися суперників по першому раунду відбіркових турнірів до чеміпонатів Європи, які відбудуться в 2026 році.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Збірна України U19 боротиметься у Лізі В, до якої входять 24 команди. У групі В3 суперниками українок будуть команди Румунії Босніїї і Герцеговини та Сан-Марино.

У кожній групі до 2 грудня буде проведено міні-турнір на полі однієї з команд квартету. Збірні, які посядуть останні місця, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом відбору Євро-2026 (WU-19) залежатиме від того, які місця у своїх групах займуть команди у першому раунді.

Збірна України U17 виступатиме в Лізі А серед 28 збірних. У групі А6 українки зіграють з Австрією, Швейцарією та Румунією.

Формат відбору та часові терміни проведення першого етапу в в цій віковій категорії аналогічні з U17.

Раніше доросла жіноча збірна України програла Хорватії 0:2 в Лізі націй.