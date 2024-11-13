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Дівоча збірна України розгромила Молдову на старті відбору до Євро-2025

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 17:39
Дівоча збірна України розгромила Молдову на старті відбору до Євро-2025
УАФ

У середу, 13 листопада, на Мальті дівоча збірна України U-17 з перемоги над Молдовою стартувала в першому раунді відбору Євро-2025 у Лізі В.

Про це повідомляє Асоціація футболу України.

Матч завершився з рахунком 5:0. Дублі в активі Колодій і Леспух, ще один м’яч на рахунку Авраменко.

Євро-2025 (WU-17)
Перший раунд відбору Ліга В, 13 листопада

Україна – Чехія 5:0 (5:0)

Перед від’їздом на Mальту "синьо-жовті" провели у Львові чотириденний етап підготовки. Сьогодні наша команда розпочала мінітурнір у групі В2, який приймає Та-Калі.

Наступний поєдинок першого раунду відбору підопічні Сергія Сапронова проведуть проти команди Мальти 16 листопада.

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