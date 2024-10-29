Чемпіон спільно з Українською Правдою розігрує футболку Довбика з автографом

Сайт Чемпіон спільно з Українською Правдою запустив розіграш футболки збірної України, яку подарував та підписав нападник Роми та номінант на нагороду Золотий м'яч-2024 Артем Довбик.

Для участі в розіграші необхідно зробити донат на суму 500 гривень, для подвоєння шансів потрібно скинути 1000, потроїти – 1500 грн. Зібрані гроші підуть підрозділу 55-ї артилерійської бригади "Запорізька Січ" для купівлі РЕБ Бумбокс.

Розіграш завершиться, коли назбирається потрібна сума. Задонатити на банку в Моно можна за цим посиланням також для користувачів ПриватБанку створений "конверт".

Нападник збірної України Артем Довбик, наразі є гравцем італійської Роми, перейшовши у стан римлян влітку 2024-го.

Попередній сезон 27-річний вихованець черкаського футболу провів у іспанській Жироні. Футболіст допоміг клубу посісти третє місце в Ла Лізі та з 24 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату, отримавши трофей "Пічічі". Також українського футболіста було визнано найкращим футболістом команди.

Напередодні Довбик посів 29 місце у голосуванні та став першим з 2006 року українцем, який був номінований на Золотий м'яч. Загалом лише 15 представників України до цього претендували на нагороду:

Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);

2005, 2006); Олександр Шовковський (1999);

Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);

Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);

Олег Кузнецов (1988, 1989);

Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);

Павло Яковенко (1986);

Ігор Бєланов ( 1986 );

); Олег Протасов (1985);

Олег Блохін (1974, 1975 , 1976, 1981);

, 1976, 1981); Леонід Буряк (1975);

Євген Рудаков (1971, 1972);

Володимир Мунтян (1969);

Анатолій Бишовець (1967);

Юрій Войнов (1959).

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).