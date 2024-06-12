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Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24

Микола Дендак — 12 червня, 11:51
Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24

Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У своєму дебютному сезоні в каталонському клубі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Також він отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому розіграші.

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро. Нещодавно повідомлялося, що Атлетико Мадрид готовий заплатити за українця клаусулу розміром 40 мільйонів євро.

Жирона Артем Довбик

Артем Довбик

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