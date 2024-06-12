Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

🇺🇦⚽️ 𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐁𝐘𝐊, JUGADOR 🌟 DE LA TEMPORADA! ❤️🤍 pic.twitter.com/w66RB1R8OQ — Girona FC (@GironaFC) June 12, 2024

У своєму дебютному сезоні в каталонському клубі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Також він отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому розіграші.

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро. Нещодавно повідомлялося, що Атлетико Мадрид готовий заплатити за українця клаусулу розміром 40 мільйонів євро.