Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24
Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим гравцем Жирони в сезоні-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У своєму дебютному сезоні в каталонському клубі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).
Також він отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому розіграші.
Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро. Нещодавно повідомлялося, що Атлетико Мадрид готовий заплатити за українця клаусулу розміром 40 мільйонів євро.