Віцепрезидент Полісся: Усик може дебютувати за клуб ще в цьому сезоні

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля розповів, що чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) може дебютувати в офіційному матчі за житомирський клуб ще в цьому сезоні.

Його слова передає Український футбол.

"Усик готовий за нас зіграти у будь-яку погоду. Може, ще й у цьому сезоні ми його побачимо в офіційному матчі у футболці Полісся. Нам ще й із Шахтарем грати в останньому турі. Битва намічається серйозна, можливо, десь і в рукопашну доведеться йти, а Усик може "нагнати жуті" на суперників", — сказав Тесля.

Нагадаємо, напередодні Полісся підтримало Усика перед боєм з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Зазначимо, що президент житомирців Геннадій Буткевич прибуде до Саудівської Аравії, щоб підтримати українського боксера. Раніше до Ер-Ріяду прилетів легендарний Володимир Кличко.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії.