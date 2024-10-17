Минай суттєво скоротив зарплатню для новачків, не більше 50 тисяч гривень

Середня зарплата гравців, які приходять до закарпатського Миная вже після вильоту команди з УПЛ – 30 тисяч грн. Найвища зарплата – 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє портал UA-Футбол.

Зазначається, що після найуспішнішого відрізку, проведеного в УПЛ (8-ме підсумкове місце), середня зарплатня минайців варіювалася в діапазоні від 20 до 80 тисяч грн залежно від статусу футболіста. Капітану Олександру Бандурі та віцекапітану Дмитру Нємчанінову платили навіть по 90 тисяч (без преміальних).

Цікаво, що Минай не пропонував футболістам піти на пониження зарплат після вильоту у Першу лігу. Тобто, на той момент лідери команди (умовні Артур Ременяк, Єгор Гунічев, Кирило Прокопчук) залишаються працювати на старих "УПЛ-івських" умовах.

За інформацією джерела, Олег Вишневський мав пропозицію від ФК ЮКСА з зарплатнею у 100 000 гривень. Проте через якісь особисті причини 29-річний форвард відмовився від підписання контракту.

Раніше головний тренер Миная Желько Любенович розповідав, що в клубі все виплачується вчасно.