Вест Гем переміг Ньюкасл в 10 турі АПЛ

Сьогодні, 2 листопада, у межах 10 туру Англійської Премʼєр-ліги Вест Гем у домашньому матчі переміг Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл впевнено розпочав матч проти Вест Гема, відкривши рахунком вже на 4 хвилині матчу. Однак господарі вже до перерви двічі вразили ворота "сорок" та вийшли вперед. Фінальну крапку у матчі поставив Томаш Соучек наприкінці матчу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 2 листопада

Вест Гем – Ньюкасл 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 4 Мерфі, 1:1 – 35 Пакета, 2:1 – 45+5 Ботман (автогол), 3:1 – 90+8 Соучек

18:30. Манчестер Сіті – Борнмут.

Раніше ми писали про результати попереднього ігрового дня у Англійській Премʼєр-лізі.