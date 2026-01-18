Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зимового новачка Мілана пограбували на 500 000 євро

Володимир Максименко — 18 січня 2026, 13:18
Зимового новачка Мілана пограбували на 500 000 євро
Мілан

Новачка Мілана Ніклас Фюллькруг став жертвою пограбування в готелі, втративши близько пів мільйона євро.

Про це повідомили у Reppublica.

Інцидент стався в готелі поблизу виставкового центру Fiera Milano City, де проживають гравці "россонері", які ще не мають постійного житла.

Грабіжники проникли до номера німця коли він був з командою на виїзному матчі проти Комо та винесли годинники та ювелірні вироби загальною вартістю на 500 000 євро.

Нагадаємо, у січні Мілан орендував нападника у Вест Гема. За цей час Ніклас встиг зіграти за новий клуб у 3 матчах, не відзначався результативними діями. 

Раніше повідомлялось, що Фюллькруг пропустить два тижні через ушкодження.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Ніклас Фюллькруг

Ніклас Фюллькруг

Новачок Мілана отримав травму та пропустить два тижні
Мілан оголосив про підписання нападника збірної Німеччини
Мілан підпише нападника збірної Німеччини
Я намагаюся ігнорувати весь цей шум, - тренер Вест Гема про трансфер Фюллькруга
Мілан завершує трансфер нападника Вест Гема

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік