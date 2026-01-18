Зимового новачка Мілана пограбували на 500 000 євро

Новачка Мілана Ніклас Фюллькруг став жертвою пограбування в готелі, втративши близько пів мільйона євро.

Про це повідомили у Reppublica.

Інцидент стався в готелі поблизу виставкового центру Fiera Milano City, де проживають гравці "россонері", які ще не мають постійного житла.

Грабіжники проникли до номера німця коли він був з командою на виїзному матчі проти Комо та винесли годинники та ювелірні вироби загальною вартістю на 500 000 євро.

Нагадаємо, у січні Мілан орендував нападника у Вест Гема. За цей час Ніклас встиг зіграти за новий клуб у 3 матчах, не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Фюллькруг пропустить два тижні через ушкодження.