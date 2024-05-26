Вернидуб: Знали, що суперник бореться за виживання, тому просив хлопців зіграти на максимумі

Криворізький Кривбас серйозно налаштувався на поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги проти ужгородського Миная, враховуючи турнірне положення закарпатців.

Про це головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів на післяматчевій пресконференції.

"Знали, що суперник бореться за виживання. Просив хлопців зіграти на максимумі, щоб усе було за спортивним принципом. І вони не залишили шансів Минаю. Я дуже вдячний всім за цей успіх, якого ми досягли разом. Найголовніше, щоб наші вболівальники та фанати, які знаходяться на фронті та боронять Україну від ворога, скоріше повернулись додому. Їм дуже дякую та низький уклін від Кривбаса за те, що вони роблять для всіх нас. А вони роблять дуже багато", — сказав фахівець.

Нагадаємо, криворіжці розгромили суперників з рахунком 3:0. Минай вилетів з УПЛ, посівши передостанню сходинку чемпіонату.