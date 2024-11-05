Вернидуб-молодший: Було важко, бо Рух "з’їдав" простір

Асистент головного тренера Кривбаса Віталій Вернидуб вважає, що Рух залишав його команді дуже мало вільного простору в матчі 12 туру чемпіонату України.

Про це він сказав на пресконференції. Його слова наводить пресслужба Кривбаса.

" Ми намагалися грати у свій футбол. Ми хотіли виходити з-під тиску через короткий пас, а потім, коли ми витягнули б суперника, то атакувати простір. Для нас це важливо, це наші принципи. Рух дуже добре підготувався до нас. Вони десь "зʼїдали" цей простір, тому було важко сьогодні. Я вважаю, що сьогодні була більше боротьба з м'ячем і один з одним", – сказав Вернидуб.

Також Віталій сказав, що у пропущеному голі винна вся команда, адже Рух забив після швидкої контратаки.

" Звісно, вся команда, тому що це перехідна фаза. Коли ми атакуємо, то повинні тримати баланс і дуже правильно реагувати на втрату м'яча. Коли ми втратили м'яч, і вже неважливо, хто де був, вся команда повинна реагувати. У нас є свої принципи, яких ми дотримуємося", – підсумував тренер.

Нагадаємо, Рух та Кривбас зіграли внічию з рахунком 1:1. Криворізька команда залишається шостою з 18 очками в активі, а львів’яни перебувають на 8 сходинці, маючи на три пункти менше.