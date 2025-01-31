Молодіжна збірна України зіграє два спаринги в межах підготовки до Євро-2025

Збірна України U-21 проведе два товариські матчі, щоб краще підготуватися до фінальної частини майбутнього молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє УАФ.

з 17 по 25 березня підопічні Унаї Мельгоси знаходимуться на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Там у "синьо-жовтих" заплановані два спаринги.

Суперниками українців стануть однолітки зі Словенії (21 березня) та Польщі (25 березня).

Нагадаємо, що наступного літа з 12 червня по 5 липня у Словаччині проходитиме молодіжний чемпіонат Європи-2025.

За результатами жеребкування Україна U-21 опинилася в групі D, де вона зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися жеребкування попередніх стадій плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи – команди, за яких виступають українці, дізналися майбутніх суперників.