Молодіжна збірна України зіграє два спаринги в межах підготовки до Євро-2025
Збірна України U-21 проведе два товариські матчі, щоб краще підготуватися до фінальної частини майбутнього молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.
Про це повідомляє УАФ.
з 17 по 25 березня підопічні Унаї Мельгоси знаходимуться на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Там у "синьо-жовтих" заплановані два спаринги.
Суперниками українців стануть однолітки зі Словенії (21 березня) та Польщі (25 березня).
Нагадаємо, що наступного літа з 12 червня по 5 липня у Словаччині проходитиме молодіжний чемпіонат Європи-2025.
За результатами жеребкування Україна U-21 опинилася в групі D, де вона зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.
Нагадаємо, що сьогодні відбулися жеребкування попередніх стадій плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи – команди, за яких виступають українці, дізналися майбутніх суперників.