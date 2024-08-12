Вернидуб: Карпати забили першими та отримували задоволення

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Карпат у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я вважаю, переломним став момент на 40 хвилині, коли ми пропустили. Карпати вперше дійшли до воріт Кривбасу і забили гол. Ми ж 40 хвилин атакували, але не забили. Забивай свої моменти — далі отримуй задоволення від футболу. Маємо що маємо. Треба це перетерпіти. Нічого не хочеться зараз говорити. Краще спокійно ніч переспати, а вже завтра робити якісь висновки", — сказав наставник.

Нагадаємо, після матчу Вернидуб відмовився потиснути наставнику Карпат Владиславу Лупашку руку. Після двох турів УПЛ "леви" у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжці мінімально перемогли Чорноморець.