Вернидуб дав прогноз щодо шансів України вийти на ЧС-2026

Колишній тренер Зорі та Кривбасу Юрій Вернидуб поділився думкою про перспективи національної команди у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Слова тренера цитує Sport.ua.

За його словами, обставини, у яких зараз живе й грає країна, суттєво впливають на результати.

"Наша збірна, як і клуби, не мають можливості грати міжнародні поєдинки на своєму полі, а це, я вам скажу, дає непогану перевагу суперникам. Тому, думаю, путівку на чемпіонат світу доведеться здобувати через стикові матчі. Я дуже хочу, щоб у Сергія Реброва зі своїми підопічними все вийшло", – сказав Вернидуб.

Україна веде боротьбу за вихід на Мундіаль у групі відбору, де залишилося провести два поєдинки – проти Франції та Ісландії. Обидва матчі відбудуться у листопаді.

Раніше збірна України у напруженому матчі здобула перемогу над аутсайдером групи Азербайджаном.