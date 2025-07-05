Верес з дебютним голом Ндукве обіграв у спарингу Колос

Рівненський Верес здобув другу поспіль перемогу на літніх тренувальних зборах. "Червоно-чорні" на домашній арені обіграли Колос.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2 при форматі матчу у 120 хвилин.

У першому таймі дебютним для себе голом відзначився Денис Ндукве, який напередодні перейшов у рівненський клуб з Ворскли. На це гості відповіли влучним ударом Еліас Теллес.

У другій половині Верес знову вивів вперед, голкіпер Колос сфолив на нападнику, який виходи віч-на-віч з кіпером. Пенальті успішно реалізував Віталій Дахновський. Надалі Верес подвоїв перевагу – вихованець команди U19 Владислав Сайчишин обігрався з Дмитром Годю та переправив м'яч у пусті ворота.

Надалі Колос зміг скоротити відставання до одного гола, проте на більше гостей не вистачило.

Зазначимо, що три заключні хвилини спарингу команди не дограли через ракетну небезпеку і сигнал повітряної тривоги.

Товариський матч

5 липня

Верес – Колос 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 35 Ндукве, 1:1 – 49 Теллес, 2:1 – 64 Дахновський (пен), 3:1 – 83 Кучеров, 3:2 – 98 Ковталюк

Верес (1 тайм): Кожухар, Стамуліс, Харатін, Гончаренко, Протасевич, Куція, Бойко, Шарай, гравець на перегляді, Ндукве, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Горох, Данніков, Чечер, Вовченко, Сміян, Кучеров, Кльоц, Годя, Дахновський, Сайчишин (гравець на перегляді, 90), гравець на перегляді.

Раніше рівненський Верес залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк. Головний тренер команди Олег Шандрук зізнавався, що Верес не може втримувати своїх лідерів.