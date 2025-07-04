Хочу ще пограти: Когут – про свій відхід з Вереса

Досвідчений голкіпер Богдан Когут поки не збирається завершувати професійну кар'єру, тому вирішив припинити співпрацю з рівненським Вересом.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Президент повідомив мені, що клуб більше не розраховує на мене як на гравця і було запропоновано залишитись в адміністративній посаді. У свою чергу, я хотів би ще деякий час пограти.

Я 20 років у професійному футболі. Деякі з гравців Вереса ще не народилися. Я можу тільки подякувати Всевишньому, що були різні періоди і на завершення я провів кілька сезонів у Прем'єр-лізі", – зазначив він.

У воротах рівненського Вереса Богдан Когут загалом відіграв сім сезонів та 135 матчів: 63 гри на рівні УПЛ, 53 поєдинки у Першій лізі, 6 перехідних ігор та 13 – у Кубку України.

У складі рівнян голкіпер завоював бронзові медалі Першої ліги у сезоні 2016/2017 та золоті медалі Першої ліги у сезоні 2020/2021.

Раніше рівненський Верес залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк. Головний тренер команди Олег Шандрук зізнавався, що Верес не може втримувати своїх лідерів.