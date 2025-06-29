Оболонь підписала захисника Вереса
Євген Шевченко
ФК Оболонь
Оболонь оголосила про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Про термін угоди та фінансові деталі контракту не розголошується.
В минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів за рівненський Верес: 1 гол та 2 гольові передачі.
Саме Оболонь стала першим професійним клубом в кар’єрі Євгена. Захисник грав за "пивоварів" у період березень 2015 – вересень 2020. Протягом цього часу зіграв 85 поєдинків у яких забив 4 голи.
Оболонь посіла 11 місце в УПЛ-2024/25. Команду залишив головний тренер Сергій Шищенко. Очолив "пивоварів" Олександр Антоненко, який раніше обіймав посаду асистента коуча.