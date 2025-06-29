Оболонь підписала захисника Вереса

Оболонь оголосила про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Про термін угоди та фінансові деталі контракту не розголошується.

В минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів за рівненський Верес: 1 гол та 2 гольові передачі.

Саме Оболонь стала першим професійним клубом в кар’єрі Євгена. Захисник грав за "пивоварів" у період березень 2015 – вересень 2020. Протягом цього часу зіграв 85 поєдинків у яких забив 4 голи.

Оболонь посіла 11 місце в УПЛ-2024/25. Команду залишив головний тренер Сергій Шищенко. Очолив "пивоварів" Олександр Антоненко, який раніше обіймав посаду асистента коуча.