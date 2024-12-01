Автор дубля у ворота ЛНЗ назвав головні фактори, які допомогли Вересу здобути перемогу
Бразилець Луан Кампос, який оформив дубль у матчі з ЛНЗ (2:1), вважає, що команда добре попрацювала у перерві. Саме це дозволило здобути перемогу.
Його слова наводить клубна пресслужба.
"Сьогодні в перерві ми проаналізували плюси і мінуси власної гри в першому таймі. Розуміли, що потрібно покращити.
Важливими також були заміни, які допомогли здобути переможний результат. Так, були помилки в роботі з м'ячем. Але тренери акцентували на тому, щоб грати у свій футбол і таким чином намагатися здобути результат.
Ми не програємо десять матчів поспіль. Такий темп тримати непросто. Але ми багато працюємо над психологією всередині колективу. Завжди намагаємося бути зібраними і сконцентрованими на грі.
Важливо правильно відновлюватися, щоб продовжувати цю безпрограшну серію і на мажорній ноті завершити першу частину сезону", – сказав Кампос.
ЛНЗ наступний матч зіграє 7 грудня проти Лівого берега, Верес в цей же день зустрінеться з Карпатами.
Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.