Автор дубля у ворота ЛНЗ назвав головні фактори, які допомогли Вересу здобути перемогу

Бразилець Луан Кампос, який оформив дубль у матчі з ЛНЗ (2:1), вважає, що команда добре попрацювала у перерві. Саме це дозволило здобути перемогу.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Сьогодні в перерві ми проаналізували плюси і мінуси власної гри в першому таймі. Розуміли, що потрібно покращити.

Важливими також були заміни, які допомогли здобути переможний результат. Так, були помилки в роботі з м'ячем. Але тренери акцентували на тому, щоб грати у свій футбол і таким чином намагатися здобути результат.



Ми не програємо десять матчів поспіль. Такий темп тримати непросто. Але ми багато працюємо над психологією всередині колективу. Завжди намагаємося бути зібраними і сконцентрованими на грі.



Важливо правильно відновлюватися, щоб продовжувати цю безпрограшну серію і на мажорній ноті завершити першу частину сезону", – сказав Кампос.