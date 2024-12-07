Шандрук: Луан – дуже висококласний гравець

Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук оцінив гру бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

Цитує наставника "Український футбол".

"Луан після перших двох тренувань з нами продемонстрував, що він дуже висококласний гравець. В нас не було сумнівів, що ми зробили правильний вибір.

В розмові з керівництвом ми говорили Івану Надєїну (президент Вереса – прим.), що це дійсно цікавий гравець, якого ми б хотіли отримати на постійній основі. У нього насправді є хороший потенціал і ми хочемо допомогти Луану максимально швидко себе прокачати", – сказав Шандрук.