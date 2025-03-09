Великий шанс для Луніна: Куртуа опинився поза заявкою Реала на матч із Райо Вальєкано

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не потрапив до заявки команди на матч 27 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зазначимо, що до заявки також не потрапили Едер Мілітао та Дані Карвахаль, які продовжують відновлюватись після ушкоджень.

За даними AS, Куртуа відчув певний дискомфорт у правому коліні, через що "вершкові" вирішили не ризикувати його здоров'ям. Окрім того, Рюдігер також вже завершив своє лікування від грипу, проте Карло Анчелотті ухвалив рішення надати захиснику додатковий час на відпочинок.

У сезоні-2024/25 Андрій Лунін зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Матч між Реалом та Райо відбудеться сьогодні, 9 березня. Стартовий свисток заплановано на 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Барселони до воротаря збірної України.