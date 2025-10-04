Велетня довикликали до збірної України – ЗМІ

Півзахисник житомирського Полісся Владислав Велетень отримав виклик до збірної України з футболу на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Динамоманія.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

Заявка збірної України

Воротарі: Трубін, Різник, Бущан

Захисники: Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тимчик

Півзахисники: Калюжний, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Маліновський, Бондаренко, Судаков, Циганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин

Нападники: Ванат, Довбик.

До резервного складу увійшли Руслан Нещерет, Євген Чеберко, Максим Таловєров, Олег Очеретько, Дмитро Криськів та Олександр Піхальонок.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.