Вартість квитків на матчі ЧС-2026 шокувала вболівальників

Цього тижня в продажу надійшли перші квитки на матчі чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, ціни на квитки неприємно здивували вболівальників. Середня вартість квитків на матчі групового етапу становить 305 доларів. Для порівняння: на попередньому чемпіонаті світу 2022 року в Катарі найдешевші квитки на матчі групового етапу вартували всього 22 долари.

Ціни на квитки уже викликали обурення серед фанатів у соцмережах. "Бідні придумали футбол, а багаті його вкрали", "Це спосіб зруйнувати чемпіонат світу", – одні з найпопулярніших коментарів.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня. Турнір відбудеться у новому, розширеному форматі з 48 командами-учасницями.

Раніше президент США Дональд Трамп обговорив із головою ФІФА Джанні Інфантіно можливе повернення Росії в міжнародний футбол.