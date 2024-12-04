Вассер: Феррарі боротиметься за Кубок конструкторів до останнього повороту останнього кола

Керівник Феррарі Фредерік Вассер заявив, що його команда має величезну мотивацію перед етапом в Абу-Дабі, де Скудерія намагатиметься вирвати у Макларен Кубок конструкторів.

Слова 56-річного француза наводить сайт Формули-1.

"Ми набираємо більше очок, ніж Макларен, ми все ще живі у боротьбі за кубок, Шарль (Леклер) зараз недалеко від (Ландо) Норріса (в особистому заліку). Загалом, це хороший результат. Я б вважав за краще бути на 20 очок попереду, ніж на 20 очок позаду! Думаю, на папері наступна гонка, можливо, теж буде трохи кращою для нас. Будемо боротися до останнього повороту останнього кола", – сказав Вассер.

На думку фахівця, його команда має просто добре виступити, що їй вже вдавалося зробити цього року.

"Це не питання тиску, це питання необхідності добре виконати свою роботу і бути швидкими. Ми вже робили це протягом цього сезону. Але це правда, що навіть якщо ми зробимо дубль, вони можуть стати чемпіонам. Але спочатку найголовніше – бути зосередженими на собі, не починати думати про те, що роблять інші і так далі, тому що тоді ви трохи втрачаєте темп. Ми повинні виконати роботу, ми повинні зібрати все докупи. Це завжди виклик, але ми поїдемо в Абу-Дабі з величезною мотивацією".

На даний момент Феррарі відстає на 21 очко від Макларен у Кубку Конструкторів, який команди вже давно не вигравали.

Скудерія не становилася кращою серед команд Ф1 з 2008 року, у той час як "помаранчеві" не вигравали КК з 1998 року.

Нагадаємо, що етап в Абу-Дабі, який закриватиме сезон Формули-1 2024 року,пройде з 6 по 8 грудня.