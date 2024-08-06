Кобін — про матч проти Зорі: Гра моєї команди мені сподобалася

Головний тренер Інгульця Василь Кобін сказав, що йому подобалась гра команди у матчі 1 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 проти луганської Зорі.

Про це він сказав на Youtube-каналі УПЛ ТБ.

"Гра моєї команди сподобалася. 70 плюс-мінус хвилин ми були на дуже гарному рівні, тримали структуру. Ті напрацювання, які в нас були протягом зборів, працювали досить непогано. Ми намагалися пресингувати весь матч, але нас не вистачило. Клас команди суперника дався взнаки, тому що вони забили на останніх хвилинах — це говорить про досвід виступів в УПЛ.

Ми провели добрі збори. У нас були всі умови, створені для того, щоби команда добре попрацювала. Але збори – це збори, а матчі та правильні дії гравців на полі — зовсім інше", — підсумував наставник.