Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ващук: Таке відчуття, що збірники почали спілкуватися тільки в третьому матчі

Игорь Чернявский — 27 червня, 12:36
Ващук: Таке відчуття, що збірники почали спілкуватися тільки в третьому матчі

Колишній захисник Динамо, а нині молодший лейтенант НГУ Владислав Ващук вважає, що на Євро-2024 збірній України забракло зіграності.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Вчорашня гра сподобалася, особливо як починали грати. Так треба було починати Євро. Перший, другий матч – таке відчуття, що вже стомилися за весь турнір. А третій дуже сподобався – грали вперед, більше ударів було, менше грали у своєму штрафному, було видно бажання виграти цей матч. Те, що повинно бути у футболі. Таке відчуття, що у третій грі вони познайомились і вже почали спілкуватися", — сказав Ващук.

Руслан Ротань, своєю чергою, вважає, що журналісти переоцінили гравців збірної України та переборщили з висвітленням їхньої трансферної вартості.

Збірна України з футболу Владислав Ващук

Владислав Ващук

Ващук: Потрібно грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби
Ващуку присвоїли звання молодшого лейтенанта
Екскапітан збірної України — про вимогу до Зінченка: На Ор'є не потрібно звертати увагу
Не розумію, як він опинився у збірній: Ващук неочікувано розкритикував захисника національної команди
Ващук: Я вболівав за Кривбас у матчі з Динамо

Останні новини