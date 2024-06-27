Ващук: Таке відчуття, що збірники почали спілкуватися тільки в третьому матчі
Колишній захисник Динамо, а нині молодший лейтенант НГУ Владислав Ващук вважає, що на Євро-2024 збірній України забракло зіграності.
Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.
"Вчорашня гра сподобалася, особливо як починали грати. Так треба було починати Євро. Перший, другий матч – таке відчуття, що вже стомилися за весь турнір. А третій дуже сподобався – грали вперед, більше ударів було, менше грали у своєму штрафному, було видно бажання виграти цей матч. Те, що повинно бути у футболі. Таке відчуття, що у третій грі вони познайомились і вже почали спілкуватися", — сказав Ващук.
Руслан Ротань, своєю чергою, вважає, що журналісти переоцінили гравців збірної України та переборщили з висвітленням їхньої трансферної вартості.