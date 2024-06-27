Ващук: Таке відчуття, що збірники почали спілкуватися тільки в третьому матчі

Колишній захисник Динамо, а нині молодший лейтенант НГУ Владислав Ващук вважає, що на Євро-2024 збірній України забракло зіграності.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Вчорашня гра сподобалася, особливо як починали грати. Так треба було починати Євро. Перший, другий матч – таке відчуття, що вже стомилися за весь турнір. А третій дуже сподобався – грали вперед, більше ударів було, менше грали у своєму штрафному, було видно бажання виграти цей матч. Те, що повинно бути у футболі.

, що у третій грі вони познайомились і вже почали спілкуватися",

— сказав Ващук.