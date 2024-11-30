Ващук: Таке враження, що захисники Динамо навчаються по телевізору

Колишній центрбек збірної України Владислав Ващук вважає, що захисники Динамо не прогресують.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"У мене є питання до наших захисників. Невже в клубі немає тренера, який персонально відповідає за захисників? Складається таке враження, що вони навчаються по телевізору, як грати. Вони геть не розуміють, що вони роблять на полі. Не знають, як м’яч відібрати і як його віддати.

А, можливо, тренери й пояснюють нашим оборонцям, як слід правильно грати, а вони просто не розуміють… Інтелект для футболіста теж важливий. Подивіться, як грає Забарний. Він "оре газон", прогресує від гри до гри. От із кого треба брати приклад", – сказав Ващук.