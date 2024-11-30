Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ващук: Таке враження, що захисники Динамо навчаються по телевізору

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 12:05
Ващук: Таке враження, що захисники Динамо навчаються по телевізору

Колишній центрбек збірної України Владислав Ващук вважає, що захисники Динамо не прогресують.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"У мене є питання до наших захисників. Невже в клубі немає тренера, який персонально відповідає за захисників? Складається таке враження, що вони навчаються по телевізору, як грати. Вони геть не розуміють, що вони роблять на полі. Не знають, як м’яч відібрати і як його віддати.

А, можливо, тренери й пояснюють нашим оборонцям, як слід правильно грати, а вони просто не розуміють… Інтелект для футболіста теж важливий. Подивіться, як грає Забарний. Він "оре газон", прогресує від гри до гри. От із кого треба брати приклад", – сказав Ващук.

Зазначимо, що в Лізі Європи Динамо пропустило 12 голів у 5 матчах, а в чемпіонаті України – лише 10 м’ячів у 13 поєдинках. Днями кияни зазнало 5-ї поспіль поразки в ЛЄ, поступившись Вікторії Пльзень.

Динамо Київ Ілля Забарний Владислав Ващук Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

Владислав Ващук

1000 днів незламності: хто зі спортсменів стоїть на захисті України
Ващук: Динамо з Шахтарем готові до Класичного
Ващук: Граючи в єврокубках, ти представляєш Україну
Ващук: Слід враховувати, що українські команди багато часу витрачають на переїзди
Ващук: Таке відчуття, що збірники почали спілкуватися тільки в третьому матчі

Останні новини