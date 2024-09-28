Зіркова колишня форварда Галатасарая здивувала черговими відвертими фото

Колишня дружина форварда Галатасарая Мауро Ікарді опублікувала нові пікантні фото на платному сайті.

Ванда Нара продовжує заробляти на своєму тілі, виклавши на платформу DivasPlay чергову добірку відвертих кадрів.

37-річна аргентинська модель продовжує співпрацю із порталом, на який колишні латиноамериканські порноактриси виставляють контент 18+ за гроші.

DivasPlay

DivasPlay

DivasPlay

DivasPlay

Нагадаємо, нещодавно Нара та Ікарді в черговий раз розійшлися. Невідомо, чи назавжди, але кохана футболіста першою оголосила про припинення стосунків, не назвавши причин.

Нападника турецького клубу у 2023 році звинувачували у зраді і сама Ванда підтвердила цей факт. Після цього пара ще деякий час пожила разом.

Цього сезону на рахунку Ікарді один гол та один результативний пас у трьох матчах турецької Суперліги.