Ванат: Як і будь-який футболіст, хочу пограти в Європі

Український нападник Динамо Київ Владислав Ванат зізнався, що хотів би перейти в один із європейських клубів.

Форварда цитує Динамоманія.

"Думаю, будь-який футболіст хоче пограти у Європі, і я не виняток. Сподіваюся, рано чи пізно надійде та пропозиція, яку влаштує і президента клубу, і мене, і все вийде. Чемпіонство ми виграли, попереду літо – думатимемо і дивитимемося", – заявив українець.

Раніше повідомлялося про інтерес до Владислава Ваната з боку турецького Трабзонспора. Кияни готові відпустити форварда за 10 мільйонів євро та лише в разі успішного проходження кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо в усіх турнірах.