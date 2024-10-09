Ванат розповів про настанови Шовковського на матчі Ліги націй

Нападник київського Динамо Владислав Ванат розповів про настанови головного тренера "біло-синіх" перед виїздом у національну збірну України.

Його слова передає Взбірна.

"Шовковський сказав, щоб повернулися з двома перемогами та без травм.

Чи казав, щоб забив? Ні, нічого такого не говорив", – сказав Ванат.

22-річний форвард у поточному сезоні відіграв за Динамо 14 поєдинків у всіх офіційних турнірах. На його рахунку: 3 голи та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.