Ван Ністелрой: Я пишаюся досягненнями тен Гага в Манчестер Юнайтед

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой засмучений, що його попереднику Еріку тен Гагу довелося піти з посади. Проте він пишається його досягненнями.

Слова Руда передає Фабріціо Романо.

"Я розмовляв з Еріком перед матчем. Під час першої нашої розмови про те, щоб я повернувся в клуб, я дійсно відчув, що він любить і хоче просувати цей клуб вперед. Було боляче, коли він пішов, але також пишався досягненнями", - сказав спеціаліст.

🔴🤝🏻 Van Nistelrooy: “I spoke to Erik ten Hag before the match”.



“In the first conversation we had for me to come back to the club, I really felt that he loved and wanted to bring this club forward”.



“It hurt he had to leave but also proud of the achievements”. pic.twitter.com/bY6yBUopE2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив тен Гага після поразки від Вест Гема (1:2) у 9 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Раніше була інформація, що на його місце прийде наставник Спортинга Рубен Аморім. Він укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.