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Ван Ністелрой: Я пишаюся досягненнями тен Гага в Манчестер Юнайтед

Микола Дендак — 31 жовтня, 19:52
Ван Ністелрой: Я пишаюся досягненнями тен Гага в Манчестер Юнайтед

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой засмучений, що його попереднику Еріку тен Гагу довелося піти з посади. Проте він пишається його досягненнями.

Слова Руда передає Фабріціо Романо.

"Я розмовляв з Еріком перед матчем. Під час першої нашої розмови про те, щоб я повернувся в клуб, я дійсно відчув, що він любить і хоче просувати цей клуб вперед. Було боляче, коли він пішов, але також пишався досягненнями", - сказав спеціаліст.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив тен Гага після поразки від Вест Гема (1:2) у 9 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Раніше була інформація, що на його місце прийде наставник Спортинга Рубен Аморім. Він укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

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