Ван Ністелрой: Я пишаюся досягненнями тен Гага в Манчестер Юнайтед
Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой засмучений, що його попереднику Еріку тен Гагу довелося піти з посади. Проте він пишається його досягненнями.
Слова Руда передає Фабріціо Романо.
"Я розмовляв з Еріком перед матчем. Під час першої нашої розмови про те, щоб я повернувся в клуб, я дійсно відчув, що він любить і хоче просувати цей клуб вперед. Було боляче, коли він пішов, але також пишався досягненнями", - сказав спеціаліст.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив тен Гага після поразки від Вест Гема (1:2) у 9 турі Англійської Прем'єр-ліги.
Раніше була інформація, що на його місце прийде наставник Спортинга Рубен Аморім. Він укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.