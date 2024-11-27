Ван Дейк: Хочемо змінити статистику очних зустрічей з Реалом

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк прагне взяти реванш у Реала за поразки в усіх попередніх матчах.

Про це він написав у програмці, присвяченій майбутньому поєдинку. Слова капітана наводить офіційний сайт мерсисайдців.

"Зараз наша увага зосереджена на Реалі та ще одному фантастичному вечорі Ліги чемпіонів під вогнями Енфілда. Я знаю, що ніколи не перемагав Реал, і що ми програли їм кілька великих матчів. Очевидно, ми хочемо змінити нашу статистику очних зустрічей з Реалом, але я можу запевнити вас, що це не вплине на нашу підготовку до цієї гри", – сказав ван Дейк.

Відтоді, як ван Дейк перейшов у Ліверпуль, "червоні" провели проти Реала 6 матчів. У київському фіналі Ліги чемпіонів-2017/18 команда Юргена Клоппа поступилася з рахунком 1:3, після того було ще 4 поразки та 1 нічия, зокрема, і 0:1 у фіналі ЛЧ-2021/22.

Чергова дуель мерсисайдців та "галактікос" відбудеться вже сьогодні, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.