Тренер Ворскли: Наразі клуб на паузі
Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Валерій Куценко розповів про майбутнє клубу.
Його слова передає UA-Футбол.
Напередодні була інформація, що через відсутність фінансування чоловіча та жіноча команди полтавської Ворскли призупинили роботу.
"Чи будемо грати в другій частині сезону? Поки що немає що коментувати. Наразі ми на паузі.
Немає ще 100% підтвердження. Найближчими днями керівництво клубу вирішить це питання", – сказав він.
Куценко зазначив, що наразі тренувальний процес на паузі. Керівництво клубу надасть остаточну інформацію через декілька днів.
"Ми тренувалися, були вихідні, із сьогоднішнього дня на паузі. Нам керівництво повідомило, що через декілька днів буде остаточна інформація", – сказав Куценко.
Нагадаємо, що Ворскла після 18 турів посідає 9-те місце у турнірній таблиці другої за силою футбольної ліги України, набравши 21 бал.
У лютому 2026-го стало відомо про черговий трансферний бан для полтавського колективу від ФІФА. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.