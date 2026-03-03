Тренер Ворскли: Наразі клуб на паузі

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Валерій Куценко розповів про майбутнє клубу.

Його слова передає UA-Футбол.

Напередодні була інформація, що через відсутність фінансування чоловіча та жіноча команди полтавської Ворскли призупинили роботу.

"Чи будемо грати в другій частині сезону? Поки що немає що коментувати. Наразі ми на паузі.

Немає ще 100% підтвердження. Найближчими днями керівництво клубу вирішить це питання", – сказав він.