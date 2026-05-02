Валенсія – Атлетико: прогноз на матч 34 туру Ла Ліги

У суботу, 2 травня, мадридський Атлетико завітає в гості до Валенсії в межах 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 (за київським часом) на стадіоні "Месталья".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Валенсія, чию перемогу оцінюють в 1,75. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 4,80. Нічия – 3,99.

Зауважимо, що "кажани" наразі посідають 12 місце в турнірній таблиці, а "матрацники" розташувались на 4 сходинці. У першому турі Атлетико здобуло мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

