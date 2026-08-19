Точно не в Шахтар: ексфутболіст збірної України назвав клуб, куди варто перейти Мудрику

Максим Калиниченко висловився про Михайла Мудрика, якому наприкінці липня скоротили дискваліфікацію та дозволили повернутись у футбол.

Його слова передає УФ.

Колишній гравець збірної України вважає, що сезон-2026/27 вінгеру Челсі варто провести в оренді для отримання регулярної ігрової практики після тривалої паузи. Він назвав найоптимальніший варіант із тих клубів, які цікавляться Мудриком.

"Однозначно треба йти в оренду, зробити крок назад, щоб отримати ігрову практику та повернутися на минулий рівень. Але точно не в Шахтар, це безглуздо! Так, Шахтар – це Ліга чемпіонів, але Мудрик має грати там, де буде рости, а не повертатися туди, звідки прийшов. Для того, щоб не втратити сезон, краще обрати Ковентрі або Страсбур. Якщо обирати одне – то Ковентрі. Принаймні ти не їдеш з Англії, плюс там Лемпард, який його добре знає", – сказав Калиниченко.

Зазначимо, що після дозволу повернутись на поле Михайло вже встиг взяти участь у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну. Він зіграв проти Ювентуса, Мілана та малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Раніше тренер Ковентрі Френк Лемпард висловився щодо можливої оренди Мудрика до його команди. Вони вже працювали разом у Челсі.