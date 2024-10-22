Анчелотті прокоментував безгольову серію Беллінгема

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував невдалий старт сезону у виконанні одного із лідерів команди, Джуда Беллінгема.

Наставника мадридців цитує Фабріціо Романо.

"Звичайно, Джуд хотів би забивати більше, але ми дуже задоволені ним. Він робить для нас набагато більше, ніж голи, його загальний вклад в команду набагато важливіший. Джуд – дуже важливий гравець для команди", – заявив Анчелотті.

У поточному сезоні Беллінгем взяв участь уже в дев’яти матчах за Реал в усіх турнірах, в яких не забив жодного гола та зробив два асисти. Хавбек збірної Англії проводить свій другий сезон у Мадриді.

Раніше Анчелотті розповів, яку роботу на полі повинен виконувати зірковий форвард команди Кіліан Мбаппе.