Анчелотті: Краще, щоб Мбаппе забивав, а не займався пресингом
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Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що нападнику "вершкових" Кіліану Мбаппе для більшої кількості забитих голів не потрібно займатися пресингом.
Слова італійського фахівця передає Marca.
"Я вимагаю, щоб він забивав голи. Я вважаю за краще, щоб він забивав, а не займався пресингом. Роль центрального нападника не змінилася, я прошу те, що просив у Каріма Бензема. Займати правильні позиції та діяти розумно щоразу, коли ми перехоплюємо м'яч, щоб швидко переходити в атаку", – сказав Анчелотті.
Зазначимо, що французький нападник у нинішньому сезоні провів 12 матчів за "вершкових", у яких забив 8 голів та віддав 1 асист.
Наступну гру мадридський Реал проведе проти Боруссії Дортмунд у 3 турі основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 жовтня.