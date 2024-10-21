Анчелотті: Краще, щоб Мбаппе забивав, а не займався пресингом

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що нападнику "вершкових" Кіліану Мбаппе для більшої кількості забитих голів не потрібно займатися пресингом.

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Слова італійського фахівця передає Marca.

"Я вимагаю, щоб він забивав голи. Я вважаю за краще, щоб він забивав, а не займався пресингом. Роль центрального нападника не змінилася, я прошу те, що просив у Каріма Бензема. Займати правильні позиції та діяти розумно щоразу, коли ми перехоплюємо м'яч, щоб швидко переходити в атаку", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що французький нападник у нинішньому сезоні провів 12 матчів за "вершкових", у яких забив 8 голів та віддав 1 асист.

Наступну гру мадридський Реал проведе проти Боруссії Дортмунд у 3 турі основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 жовтня.