Лаціо спростував чутки про відхід Саррі

Римський Лаціо виступив із офіційною заявкою, в якій спростував чутки про можливу відставку головного тренера команди Маурціо Саррі.

Текст заяви наводить пресслужба італійського клубу.

"Президент Клаудіо Лотіто та головний тренер Мауріціо Саррі провели довгу й глибоку телефонну розмову, під час якої детально обговорили питання, пов’язані з регламентною ситуацією щодо індексу ліквідності. Під час розмови президент уперше докладно пояснив технічну складність цієї нормативної бази та її наслідки. Тренер Саррі, офіційно ознайомившись із ситуацією в повному обсязі, підтвердив свою повну готовність із рішучістю продовжувати роботу на благо клубу та його вболівальників", – сказано в заяві.

Раніше повідомлялося про те, що Саррі може покинути Лаціо через конфлікт із Лотіто. Президент перед підписанням контракту приховав від тренера інформацію про фінансові проблеми клубу, які не дозволять підписувати нових гравців цього літа.