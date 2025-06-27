Тренер Лаціо хоче покинути клуб менш ніж через місяць після призначення

Мауріціо Саррі хоче покинути посаду головного тренера Лаціо.

Про це повідомляє Мірко Ніколіно.

Нагадаємо, Саррі повернувся на посаду головного тренера Лаціо лише на початку червня поточного року. Тепер він хоче покинути її менш ніж через місяць після призначення.

Причина – фінансове становище Лаціо. Covisoc, комісія Федерації футболу Італії з нагляду за фінансовим становищем клубів, нещодавно підготувала звіт, згідно з яким Лаціо знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Найближчим часом це може призвести до того, що римський клуб не зможе реєструвати нових гравців у літнє трансферне вікно.

Covisoc представив свій звіт президенту Лаціо Клаудіо Лотіто ще 26 травня, за тиждень до призначення Саррі. Тренер обурений тим, що президент клубу приховав від нього настільки важливу інформацію.