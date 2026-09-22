Мер Мадрида: Іспанії слід задуматися, чи варто проводити ЧС-2030

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда на фоні зростання шансів марокканської Касабланки прийняти фінал чемпіонату світу-2030 засумнівався в доцільності проведення турніру для Іспанії.

Слова політика наводить Marca.

"Я не відчуваю оптимізму, вважаю, що Марокко та його король хочуть провести цей фінал і, що логічно, діють на політичному та інституційному рівнях, аби домогтися його проведення.

У мене немає ані доказів, ані будь-яких свідчень того, що наш уряд діє в тому ж напрямку. Якщо фінал не відбудеться в Мадриді, це має змусити замислитися над тим, чи варто взагалі проводити чемпіонат світу. Не мені це вирішувати, але якщо фінал не відбудеться в Мадриді, думаю, мають бути наслідки", – заявив Мартінес Алмейда.