Вінгер Лестера став другим наймолодшим гравцем в історії АПЛ

Вінгер Лестера Джеремі Монга став другим наймолодшим гравцем в історії АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

В понеділок, 7 квітня, Лестер у 31 турі АПЛ програв Ньюкаслу 0:3. Монга у цьому матчі дебютував у АПЛ, вийшовши на заміну замість Біляля Ель-Ханнуса на 74-й хвилині матчу.

У віці 15 років і 271 дня вінгер став другим наймолодшим гравцем в історії АПЛ. Рекордсменом залишається вінгер Арсенала Ітан Нванері, якому на момент дебюту в вересні 2022 року було 15 років і 181 день.

Через свій вік Монга вийшов на поле у футболці, дизайн якої дещо відрізнявся від тих, у яких грали його партнери по команді: на ній не було логотипу титульного спонсора Лестера. Справа в тому, що спонсором клубу є букмекерська контора, а законодавство Великої Британії забороняє неповнолітнім рекламувати представників букмекерського бізнесу.