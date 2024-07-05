Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Німеччина

Олександр Булава — 5 липня, 22:44
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Німеччина

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу проти Німеччини (2:1).

Про це повідомляє УЄФА.

"Він вийшов на заміну, щоб замінити Педрі. Ольмо був дуже небезпечним та залученим у гру — забив гол, віддав результативну передачу, а також добре працював на атаку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ольмо відзначився голом та віддав результативну передачу. Також в активі гравця два удари по воротах, три ключові передачі та 76% точність передач (32 з 42).

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. Її суперник визначиться у матчі Португалія — Франція.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 з футболу Дані Ольмо

Збірна Іспанії з футболу

Іспанія в яскравому матчі здолала Німеччину: огляд гри Євро-2024
Визначився найкращий гравець матчу Іспанія — Німеччина
Іспанія вирвала перемогу над Німеччиною: чому це історичний результат
Матч гідний фіналу: Іспанія здолала Німеччину у чвертьфіналі Євро-2024
Іспанія — Німеччина 2:1. Шалений матч та тріумф Фурії Рохи

Останні новини