УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Німеччина

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу проти Німеччини (2:1).

Про це повідомляє УЄФА.

"Він вийшов на заміну, щоб замінити Педрі. Ольмо був дуже небезпечним та залученим у гру — забив гол, віддав результативну передачу, а також добре працював на атаку", — йдеться в повідомленні.

Scored the opener ✔️

Assisted the winner✔️



Dani Olmo produced a brilliant performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/v2fwL46sP8 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024

Нагадаємо, Ольмо відзначився голом та віддав результативну передачу. Також в активі гравця два удари по воротах, три ключові передачі та 76% точність передач (32 з 42).

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. Її суперник визначиться у матчі Португалія — Франція.