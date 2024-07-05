УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Німеччина
Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу проти Німеччини (2:1).
Про це повідомляє УЄФА.
"Він вийшов на заміну, щоб замінити Педрі. Ольмо був дуже небезпечним та залученим у гру — забив гол, віддав результативну передачу, а також добре працював на атаку", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ольмо відзначився голом та віддав результативну передачу. Також в активі гравця два удари по воротах, три ключові передачі та 76% точність передач (32 з 42).
Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. Її суперник визначиться у матчі Португалія — Франція.