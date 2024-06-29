На сайті УЄФА вказали, що країною народження гравця збірної України з Донецька є Росія

На офіційному сайті УЄФА вказано, що захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров народився у Росії.

24-річний футболіст народився у Донецьку 28 червня 2000 року, де виріс та починав футбольний шлях.

Профіль Максима Таловєрова на сайті УЄФА

Зазначимо, що в інших уродженців Донецька, а саме в Анатолія Трубіна та Юхима Коноплі, цієї помилки немає.

Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, 1 з яких на Євро-2024. Нагадаємо, що в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.