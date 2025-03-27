Це все фуфло: в РФ відреагували на чутки про повернення команд на міжнародну арену

Почесний президент російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков категорично не вірить у швидке повернення команд із РФ до міжнародних турнірів.

Його слова наводить Чемпионат.

На думку функціонера, всі чутки про те, що російські команди готуються повернути на міжнародну арену, позбавлені будь-якої реальної підстави, а позиція президента УЄФА Александера Чеферіна щодо країни залишається незмінною.

"На конгресі УЄФА я відчув позитивний настрій щодо повернення російських клубів до Європи. Але зараз немає передумов для цього, лише заяви. Все це – фуфло. Коли президент УЄФА Чеферін скаже, можна буде повірити.



Але ми пам'ятаємо інші його слова – поки йде війна, ні про яке повернення не може бути мови. Порожній звук", – сказав Колосков.