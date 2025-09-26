Українська правда
УЄФА планує покарати Рому після матчу Ліги Європи проти Ніцци

Микола Дендак — 26 вересня 2025, 18:35
УЄФА може заборонити вболівальникам італійської Роми відвідувати гостьові матчі команди в Лізі Європи, що відбудуться у Глазго (проти Рейнджерс і Селтіка) та в Афінах (проти Панатінаїкоса).

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Зазначається, що причиною такого рішення є поведінка фанатів "вовків" перед матчем першого туру основного етапу Ліги Європи проти французької Ніцци.

Тоді поліція заарештувала 103 особи, які були ідентифіковані, як ультрас Роми. Вони були взяті під варту за зберігання зброї. Нагадаємо, сам матч завершився перемогою Роми з рахунком 2:1.

Рішення щодо потенційного покарання Роми може бути прийнято вже найближчим часом.

Зауважимо, що в матчі проти Ніцци вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі Довбик. Він зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.

