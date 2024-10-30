УЄФА виділить 1 млрд євро на розвиток жіночого футболу
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Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) планує інвестувати 1 млрд євро у розвиток жіночого футболу.
Про це пише Sport24.gr.
Ці кошти будуть виділені для реалізації нової шестирічної стратегії з метою популяризації жіночого футболу.
План під назвою "Нестримні" діятиме з 2024 по 2030 рік. Його цілі: робота над збільшенням професійних ліг, доступність футболу та захист гравчинь, які мають професійний статус.
Нагадаємо, жіноча збірна України здолала Туреччину в межах відбору на Євро-2025.