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УЄФА виділить 1 млрд євро на розвиток жіночого футболу

Руслан Травкін — 30 жовтня, 18:45
УЄФА виділить 1 млрд євро на розвиток жіночого футболу
x.com/ballondor

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) планує інвестувати 1 млрд євро у розвиток жіночого футболу.

Про це пише Sport24.gr.

Ці кошти будуть виділені для реалізації нової шестирічної стратегії з метою популяризації жіночого футболу.

План під назвою "Нестримні" діятиме з 2024 по 2030 рік. Його цілі: робота над збільшенням професійних ліг, доступність футболу та захист гравчинь, які мають професійний статус.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала Туреччину в межах відбору на Євро-2025.

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