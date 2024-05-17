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Ван Персі очолив клуб у Нідерландах

Станіслав Лисак — 17 травня, 13:31
Ван Персі очолив клуб у Нідерландах

Колишній нападник Арсенала та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі став головним тренером клубу нідерландської Ерадивізі Геренвена.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт 40-річного наставника розрахований на два роки. Геренвен стане першим професійним клубом у кар'єрі ван Персі. Раніше Робін очолював юнацький склад Феєнорда U-18.

Колишній футболіст змінить Кеса ван Вондерена, про відхід якого після закінчення сезону стало відомо трохи раніше.

Геренвен посідає в таблиці Ередивізі 10-те місце за один тур до фінішу чемпіонату.

Як футболіст ван Персі також відомий за виступами за Феєнорд, у якому він завершив кар'єру і почав тренерську діяльність у молодіжній команді.

Ерадивізі Робін ван Персі Геренвен

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