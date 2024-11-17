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Один з лідерів ПСЖ несподівано заговорив про завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 17 листопада 2024, 15:52
Один з лідерів ПСЖ несподівано заговорив про завершення кар'єри
Усман Дембеле
IconSport

Вінгер французького ПСЖ Усман Дембеле планує завершити кар'єру в 34 роки.

Про це 27-річний гравець сказав у інтерв'ю AS.

"Я хочу завершити з футболом в 34 роки. Після цього хочу зайнятись бізнесом, який пов'язаний з нерухомістю. Інвестувати в африканські країни та Францію" – заявив один з лідерів паризького клубу.

У поточному сезоні француз зіграв у 13 матчах за ПСЖ у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 5 асистів.

Термін дії контракту Дембеле з французьким клубом спливає влітку 2028 року.

ПСЖ Усман Дембеле

Усман Дембеле

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