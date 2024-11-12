УПЛ-ТБ – у п'ятірці найпопулярніших телеканалів України

Телеканал УПЛ-ТБ, на якому транслюються матчі Української Прем'єр-ліги та пов'язаний з нею контент, увійшов у п'ятірку найпопулярніших телеканалів України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Топ формувався за даними щоденного моніторингу телеперегляду домогосподарствами, що підключені до послуги IPTV/OTT від агенції Bigdata.UA.

З показником долі перегляду (shr%) 5,2, UPL.TV продовжує нарощувати популярність серед глядачів та зміцнив свої позиції серед лідерів телевізійного ринку.

УПЛ вважає, що це свідчить про зростання попиту на український футбол та якісний спортивний контент.

"Входження до топ-5 підтверджує, що глядачі цінують можливість слідкувати за виступами улюблених команд та отримувати фахову аналітику, що допомагає краще зрозуміти футбольні події", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, єдиний телепул на УПЛ-ТБ сформувався лише перед початком сезону-2024/25. Останнім до нього приєдналося київське Динамо.

Саме кияни наразі є лідером в УПЛ, наздогнавши Олександрію після перемоги над Поліссям. Підопічні Олександра Шовковського випереджають "містян" лише за додатковими показниками.