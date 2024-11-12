Визначився найкращий гравець та тренер 13 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 13 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Обидві нагороди дісталися представникам Олександрії. Найкращим тренером туру визнано Руслана Ротаня, чиї підопічні розгромили Карпати (3:0). Найкращим гравцем став автор хеттрика в цьому матчі — центральний захисник Мігель Кампос.

До символічної збірної 13 туру УПЛ увійшли: Кучеренко (ЛНЗ), Тимчик (Динамо), Матвієнко (Шахтар), Мартинюк (Олександрія), Дубінчак (Динамо), Сікейра (Верес), Яцик (Зоря), Слободян (Оболонь), Кевін (Шахтар), Болівар (Колос).

У боротьбі за приз найкращому гравцеві Кампос випередив Віталія Дахновського (Верес), Кевіна (Шахтар), Безерра (Олександрія) та Максима Механіва (Лівий Берег). На нагороду найкращому тренеру, окрім ротаня, претендували Олег Шандрук з Вереса та Сергій Шищенко з Оболоні.