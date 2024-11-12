Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець та тренер 13 туру УПЛ

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 14:09
Визначився найкращий гравець та тренер 13 туру УПЛ
Мігель Кампос
ФК Олександрія

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 13 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Обидві нагороди дісталися представникам Олександрії. Найкращим тренером туру визнано Руслана Ротаня, чиї підопічні розгромили Карпати (3:0). Найкращим гравцем став автор хеттрика в цьому матчі — центральний захисник Мігель Кампос.

До символічної збірної 13 туру УПЛ увійшли: Кучеренко (ЛНЗ), Тимчик (Динамо), Матвієнко (Шахтар), Мартинюк (Олександрія), Дубінчак (Динамо), Сікейра (Верес), Яцик (Зоря), Слободян (Оболонь), Кевін (Шахтар), Болівар (Колос).

У боротьбі за приз найкращому гравцеві Кампос випередив Віталія Дахновського (Верес), Кевіна (Шахтар), Безерра (Олександрія) та Максима Механіва (Лівий Берег). На нагороду найкращому тренеру, окрім ротаня, претендували Олег Шандрук з Вереса та Сергій Шищенко з Оболоні.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Олександрія

Ротань оцінив розгромну перемогу над Карпатами
Олександрія з хеттриком Кампоса обіграла Карпати: огляд матчу УПЛ
Результат не відповідає грі: Лупашко – про розгром від Олександрії
Олександрія впевнено перемогла Карпати в 13 турі УПЛ
Відомі чвертьфінальні пари Кубку України

Останні новини