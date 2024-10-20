Зоря прийме Кривбас, ЛНЗ зустрінеться з Інгульцем у 10 турі УПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться три матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Відкриватиме ігровий день зустріч у Черкасах, де місцевий ЛНЗ прийматиме Інгулець. Команди демонструють різні результати – господарі ведуть боротьбу за місце в єврокубках, а Інгулець з 5 очками замикає турнірну таблицю.

У другому поєдинку Чорноморець і Верес будуть боротися за три очки, щоб відірватися від зони вильоту. Ввечері Зоря прийме Кривбас.

Розклад матчів УПЛ на 20 жовтня:

13:00 ЛНЗ – Інгулець

15:30 Чорноморець – Верес

18:00 Зоря – Кривбас

Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Напередодні тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.

У матчах за 19 жовтня сталася одна сенсація – Полісся вдома не зуміло дотиснути Лівий берег. Київське Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія на власному полі мінімально обіграла Ворсклу.